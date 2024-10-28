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Не всі українці отримають "тисячу Зеленського": що відомо

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава, Юрій Дощатов

В Україні з 1 грудня можна буде отримати фінансову допомогу у розмірі 1000 гривень. Однак українські біженці, які перебувають за кордоном, не зможуть отримати виплату.

Як вдалося уточнити РБК-Україна, за прогнозами уряду, з огляду на попередні програми з підтримки населення в період COVID, до нової програми "єПідтримка" долучиться не більш як 15 мільйон осіб.

"Ті, хто зараз живе за кордоном як біженці, не матимуть можливості отримати гроші. Їхнє перерахування проводитиметься після верифікації місця розташування претендента", - ідеться в публікації.

Також відомо, що повністю юридично оформити програму виділення по 1000 гривень допомоги українцям, тобто ухвалити відповідне рішення Кабміну, планують до середини листопада. Це робиться для того, щоб у людей був час до 1 грудня оформити картки "Національного кешбеку".

Що відомо про виплати

Минулого тижня президент Володимир Зеленський анонсував виплати українцям, які почнуться вже від 1 грудня. Їх розмір становитиме 1000 гривень.

За словами заступника міністра економіки Олексія Соболева, виплати будуть надходити на карту "Національного кешбеку". Це віртуальна картка, яку можна відкрити через "Дію".

Також варто нагадати, що раніше президент розповів про створення програми "Купуй українське". Ці програма розроблена для того, щоб українці могли отримати частину коштів (кешбек) за покупку товарів українського виробництва на спеціальну картку. Українці можуть отримати кешбек розміром до 3000 тисяч гривень. 

Детально про те, куди можна витратити кошти з кешбеку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський