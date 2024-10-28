Не все украинцы получат "тысячу Зеленского": что известно

Как удалось уточнить РБК-Украина, по прогнозам правительства, учитывая предыдущие программы по поддержке населения в период COVID, к новой программе "еПоддержка" присоединится не более 15 миллионов человек.

"Те, кто сейчас живет за границей как беженцы, не будут иметь возможности получить деньги. Их перечисление будет проводиться после верификации местоположения претендента", - говорится в публикации.

Также известно, что полностью юридически оформить программу выделения по 1000 гривен помощи украинцам, то есть принять соответствующее решение Кабмина, планируют до середины ноября. Это делается для того, чтобы у людей было время до 1 декабря оформить карты "Национального кэшбэка".

Что известно о выплатах

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский анонсировал выплаты украинцам , которые начнутся уже с 1 декабря. Их размер будет составлять 1000 гривен.

По словам замминистра экономики Алексея Соболева, выплаты будут поступать на карту "Национального кэшбека". Это виртуальная карта, которую можно открыть через "Дію".

Также следует напомнить, что ранее президент рассказал о создании программы "Покупай украинское". Эта программа разработана для того, чтобы украинцы могли получить часть средств (кэшбек) за покупку товаров украинского производства на специальную карту. Украинцы могут получить кэшбек в размере до 3000 тысяч гривен.