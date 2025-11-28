Всі українські енергоблоки на АЕС майже відновили свою потужність - МАГАТЕ
Українські атомні електростанції, які перебувають під контролем Києва - Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська - повністю відновили потужність після російських атак на енергетику.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Міжнародного агентства з контролю атомної енергії (МАГАТЕ).
У заяві МАГАТЕ зазначено, що усі енергоблоки на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській АЕС знову працюють на повну потужність. Виробництво електроенергії на станціях значною мірою відновилося після російських атак на енергетику.
"Майже всі енергоблоки зараз працюють на повну потужність, лише один блок залишається на зниженій потужності. Окрім того, всі високовольтні лінії електропередавання, які було втрачено під час атак, відновили", - повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
За його словами, після кількох тривалих атак РФ на українську енергетику МАГАТЕ відправить місію, яка огляне кілька критично важливих для роботи АЕС підстанцій. Пошкодження цих станцій може серйозно вплинути на роботу АЕС та ядерну безпеку. Це буде вже шоста подібна місія Агентства.
Зазначимо, 20 листопада Міністерство енергетики України офіційно повідомило, що українські атомні електростанції змушені були значно знизити потужність останнім часом. Це сталося через російські атаки на системи передачі електроенергії та необхідність вводити превентивні заходи під час загрози.
Після цього в МАГАТЕ офіційно підтвердили, що після обстрілу 19 листопада, три українські атомні електростанції були змушені знизити вироблення електроенергії та назвали це тривожним.
При цьому раніше Хмельницька та Рівненська атомні електростанції вже знижували потужність. Це сталося після пошкодження російськими окупантами важливої підстанції 17 листопада.