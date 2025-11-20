Відключення світла: в Міненерго пояснили, чому українські АЕС знизили потужність

Українські атомні електростанції змушені були значно знизити потужність останнім часом. Це сталося через російські атаки на системи передачі електроенергії та необхідність вводити превентивні заходи під час загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики.

В Міненерго пояснили, що під час масованих атак РФ та через їхні наслідки АЕС періодично змушені знижувати потужність атомних електростанцій. Існує низка причин для застосування таких заходів: Превентивне зниження потужності генерації - це робиться для дотримання безпеки, оскільки раптове відключення високовольтних ліній "на видачу" може призвести до складних наслідків на АЕС.

- це робиться для дотримання безпеки, оскільки раптове відключення високовольтних ліній "на видачу" може призвести до складних наслідків на АЕС. Безпосередні наслідки атак Росії на підстанції НЕК "Укренерго", які забезпечують видачу потужності АЕС для споживачів. Через пошкодження передача енергії неможлива. "Під час масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти 19 листопада - загальна потужність атомної генерації в ОЕС України на певний період знижувалась. Станом на 20 листопада - Південноукраїнська і Хмельницька АЕС працюють на своїй номінальній потужності. Рівненська атомна електростанція - має дещо знижену потужність генерації, що зумовлено наслідками попередніх масованих атак на енергосистему України", - зазначили у міністерстві.