ua en ru
Чт, 20 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Відключення світла: в Міненерго пояснили, чому українські АЕС знизили потужність

Україна, Четвер 20 листопада 2025 17:56
UA EN RU
Відключення світла: в Міненерго пояснили, чому українські АЕС знизили потужність Ілюстративне фото: Хмельницька атомна електростанція (uatom.org)
Автор: Антон Корж

Українські атомні електростанції змушені були значно знизити потужність останнім часом. Це сталося через російські атаки на системи передачі електроенергії та необхідність вводити превентивні заходи під час загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики.

В Міненерго пояснили, що під час масованих атак РФ та через їхні наслідки АЕС періодично змушені знижувати потужність атомних електростанцій. Існує низка причин для застосування таких заходів:

  • Превентивне зниження потужності генерації - це робиться для дотримання безпеки, оскільки раптове відключення високовольтних ліній "на видачу" може призвести до складних наслідків на АЕС.
  • Безпосередні наслідки атак Росії на підстанції НЕК "Укренерго", які забезпечують видачу потужності АЕС для споживачів. Через пошкодження передача енергії неможлива.

"Під час масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти 19 листопада - загальна потужність атомної генерації в ОЕС України на певний період знижувалась. Станом на 20 листопада - Південноукраїнська і Хмельницька АЕС працюють на своїй номінальній потужності. Рівненська атомна електростанція - має дещо знижену потужність генерації, що зумовлено наслідками попередніх масованих атак на енергосистему України", - зазначили у міністерстві.

Зазначимо, трохи раніше в ДТЕК пояснили, що причиною великої кількості відключень 20 листопада по всій Україні стали теракти Росії проти енергетики. Ворог б'є не тільки по генерації, але й по системах передачі енергії, через що вироблену електрику неможливо передати споживачу.

В "Укренерго" 20 листопада повідомили про введення екстрених та аварійних відключень електроенергії у низці регіонів України. Це сталося через загрозу перевантаження енергетики та наслідки атак Росії.

Також в МАГАТЕ офіційно підтвердили, що після обстрілу 19 листопада, три українські атомні електростанції були змушені знизити вироблення електроенергії та назвали це тривожним.

Читайте РБК-Україна в Google News
АЕС Міненерго Відключеня світла Графіки відключення світла
Новини
Новий "мирний план" США і РФ по війні в Україні: все, що відомо на зараз
Новий "мирний план" США і РФ по війні в Україні: все, що відомо на зараз
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті