Все украинские энергоблоки на АЭС почти восстановили свою мощность - МАГАТЭ

Украинские атомные электростанции, которые находятся под контролем Киева - Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская - полностью восстановили мощность после российских атак на энергетику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Международного агентства по контролю атомной энергии (МАГАТЭ).

В заявлении МАГАТЭ указано, что все энергоблоки на Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС снова работают на полную мощность. Производство электроэнергии на станциях в значительной степени восстановилось после российских атак на энергетику.

"Почти все энергоблоки сейчас работают на полную мощность, только один блок остается на пониженной мощности. Кроме того, все высоковольтные линии электропередачи, которые были потеряны во время атак, восстановили", - сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, после нескольких длительных атак РФ на украинскую энергетику МАГАТЭ отправит миссию, которая осмотрит несколько критически важных для работы АЭС подстанций. Повреждение этих станций может серьезно повлиять на работу АЭС и ядерную безопасность. Это будет уже шестая подобная миссия Агентства.