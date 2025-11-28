ua en ru
Пт, 28 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Все украинские энергоблоки на АЭС почти восстановили свою мощность - МАГАТЭ

Украина, Пятница 28 ноября 2025 02:31
UA EN RU
Все украинские энергоблоки на АЭС почти восстановили свою мощность - МАГАТЭ Иллюстративное фото: Хмельницкая атомная электростанция (uatom.org)
Автор: Антон Корж

Украинские атомные электростанции, которые находятся под контролем Киева - Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская - полностью восстановили мощность после российских атак на энергетику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Международного агентства по контролю атомной энергии (МАГАТЭ).

В заявлении МАГАТЭ указано, что все энергоблоки на Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС снова работают на полную мощность. Производство электроэнергии на станциях в значительной степени восстановилось после российских атак на энергетику.

"Почти все энергоблоки сейчас работают на полную мощность, только один блок остается на пониженной мощности. Кроме того, все высоковольтные линии электропередачи, которые были потеряны во время атак, восстановили", - сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, после нескольких длительных атак РФ на украинскую энергетику МАГАТЭ отправит миссию, которая осмотрит несколько критически важных для работы АЭС подстанций. Повреждение этих станций может серьезно повлиять на работу АЭС и ядерную безопасность. Это будет уже шестая подобная миссия Агентства.

Отметим, 20 ноября Министерство энергетики Украины официально сообщило, что украинские атомные электростанции вынуждены были значительно снизить мощность в последнее время. Это произошло из-за российских атак на системы передачи электроэнергии и необходимости вводить превентивные меры во время угрозы.

После этого в МАГАТЭ официально подтвердили, что после обстрела 19 ноября, три украинские атомные электростанции были вынуждены снизить выработку электроэнергии и назвали это тревожным.

При этом ранее Хмельницкая и Ровенская атомные электростанции уже снижали мощность. Это произошло после повреждения российскими оккупантами важной подстанции 17 ноября.

Читайте РБК-Украина в Google News
АЭС МАГАТЭ
Новости
Путин запутался в географии Донбасса и нафантазировал "бои за Комсомольск"
Путин запутался в географии Донбасса и нафантазировал "бои за Комсомольск"
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает