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Всі сусіди Росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Якщо Росії вдасться захопити Україну, то вона понесе біль і страждання і в інші держави Європи. Проте вона не зможе цього зробити, адже наша країна вистоїть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського перед парламентом Данії.

Він зазначив, що зараз російське зло б'є болем і смертями по українських містах і селах. При цьому країна-агресор відкрито говорить, що не обмежиться Україною.

"Потім, після нашої країни вони хочуть понести ці страждання далі у Європу і далі у світ. І я впевнений, що ви це чуєте з Москви. Всі сусіди Росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть", - підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що міжнародне право не вдасться реанімувати. За його словами, кожна з демократії світу може стати мішенню. Чи то для ракет, чи то для найманців, чи для дестабілізації. Він впевнений, що демократичні країни це відчувають.

"Але Україна таки вистоїть. Я прагну того, щоб ви це почули, побачили та відчули. Україна вистоїть", - наголосив він.

Візит Зеленського до Північної Європи

На вихідних президент України відвідав Швецію, Нідерланди та Данію.

Так, у ході візиту до Швеції 19 серпня було досягнуто домовленостей щодо виробництва техніки в Україні та початку тестування пілотами ЗСУ винищувачів Gripen.

До того ж, 20 серпня  у Нідерландах та Данії було досягнуто домовленості про передачу Україні винищувачв F-16 після навчання пілотів. Нідерланди нададуть Україні 42 американських винищувачів, а Данія - ще 19.

Після цього Зеленський може вирушити до Афін, де відбудеться зустріч лідерів Західних Балкан.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України