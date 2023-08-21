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Зеленський попрямував до Афін для зустрічі з лідерами Західних Балкан, - грецькі ЗМІ

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Україна, Понеділок 21 серпня 2023 09:28
Зеленський попрямував до Афін для зустрічі з лідерами Західних Балкан, - грецькі ЗМІ Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський після візиту до Швеції, Данії та Нідерландів може прибути до Афін, де сьогодні відбудеться зустріч лідерів Західних Балкан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання То Віма.

За інформацією видання, зустріч увечері 21 серпня організована прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом.

Очікується, що лідери країн Західних Балкан, а також президент Єврокомісії Урсула фон дер Лєн та голова Європейської ради Шарль Мішель зустрінуться у палаці Максимос, щоб обговорити розширення та європейське майбутнє регіону.

Влада Греції у відповідь на запит журналістів відмовилася спростувати або підтвердити новину про можливий приїзд президента Зеленського до Афін.

Візит Зеленського до Північної Європи

Нагадаємо, на вихідних Зеленський відвідав країни Північної Європи: Швецію, Нідерланди та Данію.

У ході візиту до Швеції 19 серпня було досягнуто домовленостей щодо озброєнь, зокрема щодо виробництва техніки в Україні, а також про початок тестування пілотами ЗСУ винищувачів Gripen.

У Нідерландах та Данії 20 серпня було досягнуто домовленості про передачу Україні літаків F-16 після навчання українських пілотів.

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