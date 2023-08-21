Все соседи России под угрозой, если Украина не выстоит, - Зеленский

Он отметил, что сейчас российское зло бьет болью и смертью по украинским городам и селам. При этом страна-агрессор открыто говорит, что не ограничится Украиной.

"Потом после нашей страны они хотят понести эти страдания дальше в Европу и дальше в мир. И я уверен, что вы это слышите из Москвы. Все соседи России под угрозой, если Украина не выстоит", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что международное право не получится реанимировать. По его словам, любая из демократии мира может стать мишенью. То ли для ракет, то ли для наемников, то ли для дестабилизации. Он уверен, что демократические страны это ощущают.

"Но Украина таки выстоит. Я хочу, чтобы вы это услышали, увидели и почувствовали. Украина выстоит", - подчеркнул он.

Визит Зеленского в Северную Европу

На выходных президент Украины посетил Швецию, Нидерланды и Данию.

Так, в ходе визита в Швецию 19 августа были достигнуты договоренности о производстве техники в Украине и начале тестирования пилотами ВСУ истребителей Gripen.

К тому же, 20 августа в Нидерландах и Дании была достигнута договоренность о передаче Украине истребителей F-16 после обучения пилотов. Нидерланды предоставят Украине 42 американских истребителя, а Дания - еще 19.

После этог оЗеленский может отправиться в Афины, где состоится встреча лидеров Западных Балкан.

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