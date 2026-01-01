Більшість областей з графіками: "Укренерго" попередило про відключення на 2 січня

У п'ятницю, 2 січня, графіки відключення світла для побутових споживачів діятимуть у більшості областей України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram .

Відключення світла за графіками протягом доби діятимуть для побутових споживачів. Паралельно в усіх областях діятимуть і обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

"Укренерго" пояснило, що вимкнення світла тривають внаслідок масованих ворожих ударів по енергетиці України.