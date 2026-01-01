Большинство областей с графиками: "Укрэнерго" предупредило об отключениях на 2 января

В пятницу, 2 января, графики отключения света для бытовых потребителей будут действовать в большинстве областей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram .

Отключение света по графикам в течение суток будут действовать для бытовых потребителей. Параллельно во всех областях будут действовать и ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

"Укрэнерго" объяснило, что отключения света продолжаются в результате массированных вражеских ударов по энергетике Украины.