Всі гроші йдуть на війну? Уряд РФ вимушено підіймає податки в країні, - розвідка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Служби зовнішньої розвідки України.

"Заплановане підвищення ставки ПДВ у РФ з 1 січня 2026 року до 22% навряд чи забезпечить очікуване зростання бюджетних надходжень. За оцінками, у 2026 році доходи від ПДВ будуть меншими на 6,1 млрд доларів, ніж прогнозує мінфін РФ", - йдеться у повідомленні СЗР.

Які очікуються наслідки

Зазначається, що підвищення податку матиме низку побічних ефектів. Очікується зниження внутрішнього попиту, що скоротить надходження від акцизів і мит. Вищі ціни зменшать прибутки підприємств, фонд оплати праці та податкові платежі з доходів населення.

Окрім того, зменшення дивідендів для приватних і державних акціонерів призведе до збитків окремих компаній, а регіони втратять значну частину доходів.

Зростання ПДВ лише посилить інфляційний тиск і змусить Центробанк РФ утримувати високу облікову ставку ще щонайменше два квартали. Це підвищить вартість державних запозичень: мінфіну доведеться розміщувати облігації під більшу дохідність, що збільшить витрати на обслуговування боргу й зменшить чистий фіскальний ефект від реформи.

Рекордні податки

При цьому, ставка у 22% зробить російський ПДВ одним з найвищих у світі – більше лише в Угорщині (27%) та кількох країнах Північної Європи.

Дане рішення свідчить про дефіцит бюджетних ресурсів, спричинений зростанням військових видатків і скороченням експортних доходів. У результаті Росія зіткнеться з подальшим поглибленням економічної кризи, розширенням тіньового сектору та ще дорожчими кредитами для бізнесу й держкомпаній.