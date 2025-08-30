ua en ru
Сб, 30 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Повномасштабне вторгнення в Україну вперше поглинуло половину доходів бюджету РФ

Київ, Субота 30 серпня 2025 11:13
UA EN RU
Повномасштабне вторгнення в Україну вперше поглинуло половину доходів бюджету РФ Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Уперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія витратила на війну половину доходів федерального бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Уперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну кожен другий рубль, що надійшов до федерального бюджету РФ, пішов на фінансування армії та закупівлю зброї.

У першому кварталі 2025 року частка воєнних витрат у доходах бюджету становила 50,1%, у другому - 48,2%.

Згідно з підрахунками, тільки за перше півріччя Кремль витратив на армію понад 8,4 трлн рублів, або ж 105 млрд доларів, що на 31% більше, ніж торік, і втричі більше, ніж у 2022 році.

Водночас витрати значно перевищують доходи: у січні-червні у бюджет зібрано 17,6 трлн рублів, або ж 220 млрд доларів, а витрачено 21,3 трлн рублів, або ж 226 млрд доларів.

"Нарощування воєнних витрат призводить до виснаження бюджету, зростання дефіциту та скорочення фінансування соціальних потреб. Кремль фактично ставить війну вище за економічну стабільність і добробут власних громадян", - пояснили в ЦПД.

Економіка Росії

Варто додати, що вчора і сам російський уряд визнав, що економічне зростання зупинилось. Повідомляється, що за останні пів року темпи впали у 11 разів, а цілі галузі вже скотилися у рецесію, навіть "оборонка" втратила динаміку.

Якимось чином на це вплинуло й те, що доходи від нафти впали через санкції, а бюджетний дефіцит у липні досяг 4,9 трлн рублів - максимуму за більш ніж 30 років.

Раніше Reuters з посиланням на джерела також повідомляло, що російський диктатор Володимир Путін дедалі більше стурбований станом російської економіки в умовах війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Окупанти
Новини
Є дуже неочікувані країни, які готові відправити війська в Україну, - Зеленський
Є дуже неочікувані країни, які готові відправити війська в Україну, - Зеленський
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим