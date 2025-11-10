Все деньги идут на войну? Правительство РФ вынужденно поднимает налоги в стране, - разведка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки Украины.

"Запланированное повышение ставки НДС в РФ с 1 января 2026 года до 22% вряд ли обеспечит ожидаемый рост бюджетных поступлений. По оценкам, в 2026 году доходы от НДС будут меньше на 6,1 млрд долларов, чем прогнозирует минфин РФ", - говорится в сообщении СВР.

Какие ожидаются последствия

Отмечается, что повышение налога будет иметь ряд побочных эффектов. Ожидается снижение внутреннего спроса, что сократит поступления от акцизов и пошлин. Более высокие цены уменьшат доходы предприятий, фонд оплаты труда и налоговые платежи с доходов населения.

Кроме того, уменьшение дивидендов для частных и государственных акционеров приведет к убыткам отдельных компаний, а регионы потеряют значительную часть доходов.

Рост НДС только усилит инфляционное давление и заставит Центробанк РФ удерживать высокую учетную ставку еще как минимум два квартала. Это повысит стоимость государственных заимствований: минфину придется размещать облигации под большую доходность, что увеличит расходы на обслуживание долга и уменьшит чистый фискальный эффект от реформы.

Рекордные налоги

При этом, ставка в 22% сделает российский НДС одним из самых высоких в мире - больше только в Венгрии (27%) и нескольких странах Северной Европы.

Данное решение свидетельствует о дефиците бюджетных ресурсов, вызванном ростом военных расходов и сокращением экспортных доходов. В результате Россия столкнется с дальнейшим углублением экономического кризиса, расширением теневого сектора и еще более дорогими кредитами для бизнеса и госкомпаний.