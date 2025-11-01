Росія тоне в кризі: розвідка зафіксувала системний обвал економіки
Російська економіка досягла точки, коли навіть офіційна статистика не здатна приховати глибину кризи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
За даними СЗР, сумарний прибуток російських підприємств за січень–серпень 2025 року скоротився на 8,3%. Це свідчить про стрімке згортання бізнес-активності.
Кредитний ринок також демонструє втрату довіри: частка проблемних позичальників серед юросіб сягнула 23%, а близько 165 тисяч компаній уже не здатні обслуговувати свої борги. Це означає, що корпоративний сектор фактично втратив фінансову стійкість.
Вугільна галузь
Ситуація у вугільній промисловості, яка донедавна була одним із ключових джерел валютних надходжень РФ, погіршується. Частка збиткових підприємств зросла до 67%, а сукупні збитки за вісім місяців року сягнули 263,2 млрд рублів. Лише за серпень вони збільшилися на понад 38 млрд. Прибутки впали удвічі, тоді як збитки зросли у 2,6 раза. Колись прибуткова галузь перетворюється на фінансовий баласт для російського бюджету.
Сфера послуг
Не краща ситуація й у секторі послуг. Зокрема, "Пошта Росії" зафіксувала падіння доходів від основних послуг на 4,5%, а від фінансового посередництва - на 9,3%. Валова прибутковість компанії скоротилася у 2,5 раза, а збитки від продажів збільшилися у 5,7 раза - до 10,7 млрд рублів.
Попри офіційні заяви про “зміни в операційному середовищі”, фінансові показники свідчать про інше: короткострокові зобов’язання перевищують оборотні активи на 25,6 млрд рублів, що у п’ять разів більше, ніж торік. За оцінкою СЗР, це ознаки глибокої ліквідної кризи.
Металургія
Один із промислових флагманів РФ - "Норнікель" - також демонструє спад. За дев’ять місяців 2025 року чистий прибуток компанії впав на 39%, тоді як витрати зросли на 34%. Падіння виробництва нікелю, міді, паладію та платини підтверджує втрату позицій на світовому ринку.
Енергетика
Не кращі справи і в енергетичному секторі. "Газпром", який десятиліттями був головним донором російського бюджету, за дев’ять місяців зафіксував чистий збиток у 170,3 млрд рублів.
"Для компанії, котра мала гарантувати стабільність, це не просто провал - це стратегічний обвал", - зазначають у СЗР.
Транспорт
Проблеми не оминають і транспортну сферу. Акціонерне товариство “РЖД” повідомило про збиток у 4,2 млрд рублів, що лише підкреслює загальну тенденцію занепаду російської економіки.
Економіка Росії занепадає
Російська економіка продовжує втрачати стійкість на тлі затяжної війни проти України та дії міжнародних санкцій. Ключові галузі демонструють спад, а банківський сектор готується до можливої державної підтримки, аби уникнути колапсу.
Ще 4 вересня глава "Сбербанку" Герман Греф визнав, що у другому кварталі 2025 року економічне зростання в Росії фактично зупинилося.
Міжнародний валютний фонд раніше прогнозував, що після короткочасного “військового буму” російська економіка повернеться до стагнації й продовжить втрачати позиції порівняно як із розвиненими державами, так і з країнами, що розвиваються.
Згідно з липневим прогнозом МВФ, у 2025 році зростання ВВП Росії сповільниться до 0,9%, а у 2026-му - до 1,0%. Для порівняння, у 2024 році показник становив 4,1%.
Попри спроби влади демонструвати "економічну стабільність", за оцінками аналітиків, Росія нині витрачає на війну проти України близько половини державного бюджету, що лише поглиблює внутрішню кризу.