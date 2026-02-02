Всі ФОПи мають це зробити в лютому або отримають штраф: про що мова

Час подати декларацію

Понеділок 9 лютого для підприємців, які працюють як ФОПи 3-ї групи, - це останній термін для подання річної податкової декларації. Разом із нею необхідно подати додаток по ЄСВ за 2025 рік. Навіть якщо доходів не було, подання "порожньої" декларації є обов’язковим.

Військовий збір платять всі?

Не варто забувати про сплату військового збору. Для ФОП 1, 2 та 4 груп військовий збір став аналогом єдиного податку - його треба платити щомісяця, незалежно від того, чи був у вас дохід.

Сума: 10% від мінімальної заробітної плати (станом на лютий 2026 року це 864,70 гривень)

Дедлайн: До 20 лютого (за поточний місяць).

(за поточний місяць). Важливо: Раніше ви платили тільки ЄП, тепер у вас у календарі два обов'язкових платежі до 20 числа.

Що ж стосується ФОП 3-ї групи, вони платять військовий збір пропорційно своєму заробітку.

Ставка: 1% від доходу (додатково до 5% або 3% єдиного податку).

Як звітувати: У декларації за IV квартал 2025 року (яку треба подати до 9 лютого) ви вже мали вказати суму військового збору за минулий період.

Дедлайн сплати: До 19 лютого (разом із єдиним податком за IV квартал).

Чим загрожує несплата?

Податкова трактує несплату військового збору так само суворо, як і несплату єдиного податку:

Штраф: 50% від суми збору (для 1 та 2 груп).

Пеня нараховується за кожен день прострочення платежу.

Систематична заборгованість перед бюджетом може призвести до анулювання реєстрації платника єдиного податку.

Що ж стосується штрафу за неподання або несвоєчасне подання податкової декларації, він становить 340 гривень за кожне таке порушення. Якщо ФОП припустився цієї помилки вдруге протягом року, сума штрафу зросте до 1020 гривень.

Короткий чек-лист на лютий 2026 для ФОПів (інфографіка РБК-Україна)

