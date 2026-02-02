Всі ФОПи мають це зробити в лютому або отримають штраф: про що мова

У лютому 2026 року підприємці на спрощеній системі мають кілька важливих дедлайнів. Ключові з них - це граничний термін подачі річної декларації для ФОПів 3-ї групи та сплата єдиного податку та військового збору.
Детальніше про те, коли наступають податкові дедлайни та можливі штрафи у разі їх порушення - у матеріалі РБК-Україна.
Понеділок 9 лютого для підприємців, які працюють як ФОПи 3-ї групи, - це останній термін для подання річної податкової декларації. Разом із нею необхідно подати додаток по ЄСВ за 2025 рік. Навіть якщо доходів не було, подання "порожньої" декларації є обов’язковим.
Не варто забувати про сплату військового збору. Для ФОП 1, 2 та 4 груп військовий збір став аналогом єдиного податку - його треба платити щомісяця, незалежно від того, чи був у вас дохід.
Що ж стосується ФОП 3-ї групи, вони платять військовий збір пропорційно своєму заробітку.
Податкова трактує несплату військового збору так само суворо, як і несплату єдиного податку:
Що ж стосується штрафу за неподання або несвоєчасне подання податкової декларації, він становить 340 гривень за кожне таке порушення. Якщо ФОП припустився цієї помилки вдруге протягом року, сума штрафу зросте до 1020 гривень.
Короткий чек-лист на лютий 2026 для ФОПів (інфографіка РБК-Україна)
Нагадаємо, від початку 2026 року для фізичних осіб-підприємців в Україні, які працюють на 1 та 2 групах єдиного податку, діють нові розміри ставок єдиного податку та військового збору.
Читайте також: