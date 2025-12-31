Податки для ФОПів у 2026 році зростуть: що зміниться у розрахунках і чому

У наступному році мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум зростуть на 8-10%. Таке підвищення зумовить збільшення податків, ставки яких прив’язані до цих показників.

Які податки зростуть та як зміняться умови бронювання працівників читайте у матеріалі РБК-Україна .

На початку грудня парламент прийняв закон «Про Державний бюджет на 2026 рік». В цьому документі були передбачені зміни ключових показників, які визначають мінімальний розмір доходів населення, соціальної допомоги, а також впливають на визначення розмірів деяких податків для ФОПів та найманих працівників.

Мова йде про прожитковий мінімум та мінімальну заробітну платню. У 2025 році прожитковий мінімум для працездатних осіб був на рівні 3 028 грн, на 2026 рік він був піднятий майже на 10% – до 3 328 гривен.

Мінімальна заробітна платня зросла із 8 000 гривень до 8 647 гривень (на 8%). Для погодинної оплати праці (важливо для людей, які працюють неповний робочий час) цей показник зріс із 48 гривень на годину (у цьому році) до 52 гривень у наступному році.

Уряд закладає подальше підняття мінімальних соціальних показників. У документі, який визначає політику уряду у сфері державних фінансів, Бюджетній декларації на 2026-2028 роки передбачене зростання прожиткового мінімуму у 2027 та 2028 роках до 3 482 та 3 667 гривень відповідно та мінімальної заробітної плати – до 9 374 та 10 059 гривень відповідно.

Які податки збільшаться для ФОПів

До ставки прожиткового мінімуму для працездатних осіб прив’язане значення єдиного податку для ФОПів першої групи. Податок складає 10% від прожиткового мінімуму, відповідно, з 1 січня він зросте на 10% з 302,8 до 332,8 гривень.

Більшість податків для ФОпів прив’язані до значення мінімальної заробітної плати. Наприклад, єдиний податок для ФОПів другої групи становить 20% від мінімальної зарплати, тому у наступному році він зросте з 1 600 гривень до 1 729,4 гривень (на 8%), свідчать дані консалтингової компанії в сфері бухгалтерського обліку 7eminar.

Військовий збір для ФОПів першої та другої груп розраховується у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати, відповідно його ставка на наступний рік складатиме 864,7 гривень, що на 8% вище значення, яке діє в цьому році (800 гривень).

Ставка єдиного соціального внеску для ФОПів (ЄСВ, податку для накопичення пенсії за віком) встановлена на рівні 22% від мінімальної зарплати, тому у 2026 році мінімальне значення ЄСВ зросте із 1 760 гривень до 1 902,34 гривень.

Що зміниться для найманих працівників

Зміна значення мінімальної заробітної плати також веде до зростання ЄСВ, який мають сплачувати роботодавців за найманих працівників. Розмір цього податку для найманих працівників, такий же як і для ФОПів - 22% від мінімальної зарплати. Це означає, якщо працівник офіційно працює повний робочий на підприємстві, роботодавець у наступному році повинен буде сплачувати за нього ЄСВ у розмірі щонайменше 1 902,34 гривні, йдеться у роз'ясненні компанії 7eminar.

Якщо ж працівник офіційно отримує зарплату вищу за мінімальну, тоді для нього ЄСВ буде автоматично розраховуватися з фактичного розміру зарплатні. У такому випадку зміна мінімальної суми податку не буде мати значення.

"Для людей, які отримують "білу" заробітну плату, наприклад, середню (близько 20 тисяч гривень), нічого не зміниться, адже розмір ЄСВ до сплати буде й так вищий за мінімальний показник", - пояснює РБК-Україна керівник консалтингової компанії "Нео-Бухгалтерія" Савелій Бондаренко.

Як зміняться умови бронювання працівників

Щоб підприємство могло забронювати працівника (забезпечити відстрочку від мобілізації до лав Сил оборони), воно має забезпечити йому офіційну заробітну плату на рівні не менше від 2,5 мінімальних заробітних плат. Ця норма зазначена у постанові Кабміну, яка визначає порядок бронювання працівників, вона не стосується комунальних, державних підприємств, ІТ-компаній, які є резидентами податкового режиму Дія.Сіті, енергетичних компаній.

У 2025 році мінімально необхідний розмір заробітної плати для забезпечення бронювання працівника становить 20 000 грн, з 1 січня вона зростає на 8% - до 21 617,5 гривень (нове значення мінімальної зарплати помножене на 2,5), свідчать розрахунки компанії 7eminar.

Тобто, підприємства, які будуть подавати списки на бронювання і які підпадають під вимогу забезпечення рівня оплати праці, мають врахувати, що офіційна заробітна плата у 2026 році для такого працівника має становити не менше 21 617,5 гривень.