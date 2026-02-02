Все ФОПы должны это сделать в феврале или получат штраф: о чем речь

В феврале 2026 года у предпринимателей на упрощенной системе есть несколько важных дедлайнов. Ключевые из них - это предельный срок подачи годовой декларации для ФЛП 3-й группы и уплата единого налога и военного сбора.
Подробнее о том, когда наступают налоговые дедлайны и возможных штрафах в случае их нарушения - в материале РБК-Украина.
Понедельник 9 февраля для предпринимателей, которые работают как ФОПы 3-й группы, - это последний срок для подачи годовой налоговой декларации. Вместе с ней необходимо подать приложение по ЕСВ за 2025 год. Даже если доходов не было, подача "пустой" декларации является обязательной.
Не стоит забывать об уплате военного сбора. Для ФОП 1, 2 и 4 групп военный сбор стал аналогом единого налога - его надо платить ежемесячно, независимо от того, был ли у вас доход.
Что же касается ФОП 3-й группы, они платят военный сбор пропорционально своему заработку.
Налоговая трактует неуплату военного сбора так же строго, как и неуплату единого налога:
Что же касается штрафа за непредставление или несвоевременное представление налоговой декларации, он составляет 340 гривен за каждое такое нарушение. Если ФЛП допустил эту ошибку второй раз в течение года, сумма штрафа возрастет до 1020 гривен.
Напомним, с начала 2026 года для физических лиц-предпринимателей в Украине, которые работают на 1 и 2 группах единого налога, действуют новые размеры ставок единого налога и военного сбора.
