Все ФОПы должны это сделать в феврале или получат штраф: о чем речь

Время подать декларацию

Понедельник 9 февраля для предпринимателей, которые работают как ФОПы 3-й группы, - это последний срок для подачи годовой налоговой декларации. Вместе с ней необходимо подать приложение по ЕСВ за 2025 год. Даже если доходов не было, подача "пустой" декларации является обязательной.

Военный сбор платят все?

Не стоит забывать об уплате военного сбора. Для ФОП 1, 2 и 4 групп военный сбор стал аналогом единого налога - его надо платить ежемесячно, независимо от того, был ли у вас доход.

Сумма: 10% от минимальной заработной платы (по состоянию на февраль 2026 года это 864,70 гривны)

Дедлайн: До 20 февраля (за текущий месяц).

(за текущий месяц). Важно: Раньше вы платили только ЕН, теперь у вас в календаре два обязательных платежа до 20 числа.

Что же касается ФОП 3-й группы, они платят военный сбор пропорционально своему заработку.

Ставка: 1% от дохода (дополнительно к 5% или 3% единого налога).

Как отчитываться: В декларации за IV квартал 2025 года (которую надо подать до 9 февраля) вы уже должны были указать сумму военного сбора за прошлый период.

Дедлайн уплаты: До 19 февраля (вместе с единым налогом за IV квартал).

Чем грозит неуплата?

Налоговая трактует неуплату военного сбора так же строго, как и неуплату единого налога:

Штраф: 50% от суммы сбора (для 1 и 2 групп).

Пеня начисляется за каждый день просрочки платежа.

Систематическая задолженность перед бюджетом может привести к аннулированию регистрации плательщика единого налога.

Что же касается штрафа за непредставление или несвоевременное представление налоговой декларации, он составляет 340 гривен за каждое такое нарушение. Если ФЛП допустил эту ошибку второй раз в течение года, сумма штрафа возрастет до 1020 гривен.

Краткий чек-лист на февраль 2026 для ФОПов (инфографика РБК-Украина)