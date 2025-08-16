"Всі дійшли згоди": Трамп підтвердив, що хоче мирної угоди без припинення вогню

Президент США Дональд Трамп повідомив про успішну зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці та нічну телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами, включно з Генеральним секретарем НАТО.

"Всі дійшли згоди, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною – це перейти безпосередньо до мирної угоди, яка покладе край війні, а не просто до угоди про припинення вогню, яка часто не виконується", - заявив він.

Президент України Володимир Зеленський прибуде до Овального кабінету у Вашингтоні у понеділок для подальших переговорів із Трампом.