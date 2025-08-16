"Все пришли к согласию": Трамп подтвердил, что хочет мирного соглашения без прекращения огня

Президент США Дональд Трамп сообщил об успешной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске и ночной телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая Генерального секретаря НАТО.

"Все вместе решили, что лучший способ положить конец ужасной войне между Россией и Украиной - это перейти непосредственно к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое часто не выполняется", - заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Овальный кабинет в Вашингтоне в понедельник для дальнейших переговоров с Трампом.