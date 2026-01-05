Не всі були публічні. У Зеленського пояснили серію зустрічей з представниками СБУ

Як зазначив, глава держави визначає поточний потенціал СБУ, ключові пріоритети та напрямки, які потребують посилення.

За його словами, президент приділяє особливу увагу тому, на які сфери роботи служби варто зосередитися та які підрозділи необхідно зміцнювати.

Литвин також зазначив, що Володимир Зеленський провів більше робочих зустрічей із представниками СБУ, ніж було офіційно повідомлено раніше. Частина з них не афішувалася.

У зв’язку з цим окремі зустрічі не супроводжувалися публічними повідомленнями чи фотоматеріалами, адже йдеться про роботу з особливими співробітниками та закриті аспекти діяльності СБУ.

Кадрові зміни в СБУ

У понеділок, 5 січня стало відомо про кадрові зміни в керівництві Служби безпеки України. Василь Малюк подав у відставку.

Натомість президент Володимир Зеленський своїм указом призначив Євгена Хмару виконуючим обов'язки голови Служби безпеки України.

Тепер йдеться про його участь у "спеціальних операціях асиметричного характеру міжнародного рівня", при цьому його нову посаду Малюка публічно не озвучували.

Нагадаємо, за інформацією джерел РБК-Україна, минулої п'ятниці, у перший день масштабних перестановок, Зеленський запропонував Малюку перейти на іншу посаду - очолити Службу зовнішньої розвідки або обійняти посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони. За інформацією РБК-Україна, Малюк відмовився.

Опитані виданням співрозмовники в політичних колах бачать лише одне пояснення того, чому президент задумався про заміну Малюка - втрата довіри.