RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Не все были публичные. У Зеленского объяснили серию встреч с представителями СБУ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский провел больше встреч с представителями СБУ, чем было официально обнародовано, однако часть из них осталась непубличной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента Украины по коммуникациям Дмитрия Литвина для журналистов.

Как отметил, глава государства определяет текущий потенциал СБУ, ключевые приоритеты и направления, которые нуждаются в усилении.

По его словам, президент уделяет особое внимание тому, на какие сферы работы службы стоит сосредоточиться и какие подразделения необходимо укреплять.

Литвин также отметил, что Владимир Зеленский провел больше рабочих встреч с представителями СБУ, чем было официально сообщено ранее. Часть из них не афишировалась.

В связи с этим отдельные встречи не сопровождались публичными сообщениями или фотоматериалами, ведь речь идет о работе с особыми сотрудниками и закрытых аспектах деятельности СБУ.

Кадровые изменения в СБУ

В понедельник, 5 января стало известно о кадровых изменениях в руководстве Службы безопасности Украины. Василий Малюк подал в отставку.

Зато президент Владимир Зеленский своим указом назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности председателя Службы безопасности Украины.

Теперь речь идет о его участии в "специальных операциях асимметричного характера международного уровня", при этом его новую должность Малюка публично не озвучивали.

Напомним, по информации источников РБК-Украина, в минувшую пятницу, в первый день масштабных перестановок, Зеленский предложил Малюку перейти на другую должность - возглавить Службу внешней разведки или занять должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны. По информации РБК-Украина, Малюк отказался.

Опрошенные изданием собеседники в политических кругах видят лишь одно объяснение того, почему президент задумался о замене Малюка - потеря доверия.

Добавим, что в целом Владимир Зеленский анонсировал масштабное кадровое обновление в исполнительной власти, силовых структурах, системе Министерства обороны и Вооруженных силах Украины. Что известно о новых назначениях, кого уже сменил президент - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныВладимир Зеленский