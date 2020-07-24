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Всемирный банк отреагировал на пожар в доме Шабунина

Пятница 24 июля 2020 09:05
Всемирный банк отреагировал на пожар в доме Шабунина
Фото: Виталий Шабунин (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В ведомстве призывают украинские власти оперативно расследовать это дело

Представительство Всемирного бака в Украине выразило глубокую обеспокоенность из-за пожара, который произошел в доме антикоррупционного активиста Виталия Шабунина. Банк призывает украинские власти оперативно расследовать это дело.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Представительство призывает украинские органы власти обеспечить непредвзятое и оперативное расследование, чтобы виновные были привлечены к ответственности.

"Гражданское общество играет ключевую роль в борьбе против безнаказанности коррупционеров и должно быть в состоянии выполнять свою миссию свободно от запугивания и насилия", - говорится в заявлении.

Напомним, вчера утром глава правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что его дом в селе Гнедин под Киевом подожгли.

После чего, президент Украины Владимир Зеленский сделал соответствующее заявление по поводу поджога дома Шабунина.

Также на поджог дома отреагировали и в представительстве Европейского союза в Украине.

По факту поджога правоохранители возбудили уголовное дело, виновникам грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

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