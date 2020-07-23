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Полиция открыла дело по факту поджога дома Шабунина

Киевская область, Четверг 23 июля 2020 12:48
Полиция открыла дело по факту поджога дома Шабунина
Фото: последствия поджога дома Шабунина (kv.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Под Киевом горел дом активиста Виталия Шабунина

Пожар в доме активиста Виталия Шабунина в Киевской области квалифицирован как поджог. Полиция уже открыла уголовное дело.

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

Сообщается, что по данному факту следователи Бориспольского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет

"По данному факту начато досудебное расследование. Полиция устанавливает лиц, причастных к совершению уголовного преступления", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня стало известно о пожаре в доме Шабунина в селе Гнедин под Киевом. В результате инцидента никто не пострадал, по словам активиста, на момент пожара в доме были его родители.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве с огнестрельным ранением был госпитализирован активист; по данным полиции, ранение произошло по неосторожности, когда мужчина разбирал травматический пистолет. В его доме также нашли помповое ружье и гранату.

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Новости Украины пожарподжогВиталий Шабунин
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