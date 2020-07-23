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В представительстве ЕС в Украине отреагировали на пожар в доме Шабунина

Киевская область, Четверг 23 июля 2020 13:48
В представительстве ЕС в Украине отреагировали на пожар в доме Шабунина
Фото: Виталий Шабунин (facebook.com.vitaliy shabunin)
Автор: Андрей Козловский

Маасикас требует расследовать этот случай

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас обеспокоен пожаром в доме активиста Виталия Шабунина. Он требует расследовать этот случай.

Об этом Маасикас написал на своей странице в Twitter.

По его словам, если подтвердится версия умышленного поджога, то необходимо привлечь виновных к ответственности.

"Общественные активисты должны чувствовать себя в безопасности, чтобы заниматься своей работой", - заявил он.

Напомним, сегодня утром Шабунин сообщил о пожаре в его доме в селе Гнедин под Киевом. В результате инцидента никто не пострадал, по словам активиста, на момент пожара в доме были его родители.

После этого пожар в доме активиста Виталия Шабунина в Киевской области квалифицировали как поджог.

Также в комментарии РБК-Украина в полиции сообщили, что правоохранители устанавливают обстоятельства возгорания дома, который принадлежит активисту Виталию Шабунину.

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