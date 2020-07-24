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Світовий банк відреагував на пожежу в будинку Шабуніна

П'ятниця 24 липня 2020 09:05
Світовий банк відреагував на пожежу в будинку Шабуніна
Фото: Віталій Шабунін (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У відомстві закликають українську владу оперативно розслідувати цю справу

Представництво Світового бака в Україні висловило глибоку стурбованість через пожежу, яка сталась в будинку антикорупційного активіста Віталія Шабуніна. Банк закликає українську владу оперативно розслідувати цю справу.

Про це повідомили у прес-службі відомства.

Представництво закликає українські органи влади забезпечити неупереджене та оперативне розслідування, щоб винні були притягнуті до відповідальності.

"Громадянське суспільство відіграє ключову роль в боротьбі проти безкарності корупціонерів і повинно бути в змозі виконувати свою місію вільно від залякування та насильства", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, вчора зранку голова правління та співзасновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що його будинок в селі Гнідин під Києвом підпалили.

Після чого, президент України Володимир Зеленський зробив відповідну заяву стосовно підпалу будинку Шабуніна.

Також на підпал будинку відреагували й у представництві Європейського союзу в Україні.

За фактом підпалу правоохоронці порушили кримінальну справу; винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

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