"Все йде за планом": Путін зробив заяву про відносини з КНДР

Російський диктатор Володимир Путін попросив міністерку закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуея передати лідеру її країни Кім Чен Ину, що у двосторонніх відносинах "все йде за планом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми детально обговорили в Пекіні наші відносини та перспективи розвитку", - сказав Путін Чхве, маючи на увазі переговори з Кімом під час їхньої спільної участі у святкуванні у столиці Китаю на початку вересня 80-ї річниці завершення Другої світової війни в Азії.
"Все йде за планом. Будь ласка, передайте йому (Кіму) мої найкращі побажання", - сказав диктатор.
Путін і Кім минулого року підписали договір про стратегічне партнерство, який включає пакт про взаємну оборону, на підставі якого Північна Корея направила до Росії солдатів, ракети, зброю та боєприпаси для підтримки російської війни проти України.
Точну кількість військ Пхеньян не називає, проте Україна та Південна Корея оцінюють, що Північна Корея відправила понад 10 000 військовослужбовців на війну в Україні в обмін на економічну та військово-технічну допомогу з боку Росії.
Розвідувальне агентство Південної Кореї у вересні підрахувало, що в боях загинуло близько 2000 північнокорейських солдатів.
Як пише Reuters, також Чхве у Москві зустрілася з главою російського МЗС Сергієм Лавровим, із яким обговорила двосторонні відносини та регіональну динаміку в Азії.
Як відомо, Північна Корея підтримує Росію у війні проти України. Зокрема, повідомлялося, що військових КНДР залучали для дій у Курській області Росії, яка на той час частково перебувала під контролем ЗСУ.
Раніше обидві країни повідомляли, що їхня співпраця базується на договорі, підписаному у червні минулого року диктаторами Путіним і КНДР Кім Чен Ином, який серед іншого передбачає положення про "взаємну оборону".
Під час візиту міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова до Північної Кореї в липні 2025 року Кім Чен Ин заявив, що його країна готова "беззастережно підтримувати" всі дії Москви, включно з війною проти України.
За словами очільника української розвідки Кирила Буданова, Росія давно б програла війну, якби її не підтримували союзники, зокрема Північна Корея.
Він також зазначав, що Північна Корея постачає до 40% боєприпасів Росії для війни в Україні, що свідчить про поглиблення партнерства між Пхеньяном і Москвою.
А нещодавно стало відомо, що Росія може відновити таємні поставки озброєнь з Північної Кореї після двомісячної перерви. На це вказують свіжі супутникові знімки, які зафіксували рух російського судна Lady R, яке раніше пов'язували з незаконними вантажами з КНДР.