"Все идет по плану": Путин сделал заявление об отношениях с КНДР

"Мы подробно обсудили в Пекине наши отношения и перспективы развития", - сказал Путин Чхве, имея в виду переговоры с Кимом во время их совместного участия в праздновании в столице Китая в начале сентября 80-й годовщины завершения Второй мировой войны в Азии.

"Все идет по плану. Пожалуйста, передайте ему (Киму) мои наилучшие пожелания", - сказал диктатор.

Путин и Ким в прошлом году подписали договор о стратегическом партнерстве, который включает пакт о взаимной обороне, на основании которого Северная Корея направила в Россию солдат, ракеты, оружие и боеприпасы для поддержки российской войны против Украины.

Точное количество войск Пхеньян не называет, однако Украина и Южная Корея оценивают, что Северная Корея отправила более 10 000 военнослужащих на войну в Украине в обмен на экономическую и военно-техническую помощь со стороны России.

Разведывательное агентство Южной Кореи в сентябре подсчитало, что в боях погибло около 2000 северокорейских солдат.

Как пишет Reuters, также Чхве в Москве встретилась с главой российского МИД Сергеем Лавровым, с которым обсудила двусторонние отношения и региональную динамику в Азии.