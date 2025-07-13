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Беззастережна підтримка РФ: Кім Чен Ин висловив прихильність Москві щодо питання України

Неділя 13 липня 2025 02:08
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Беззастережна підтримка РФ: Кім Чен Ин висловив прихильність Москві щодо питання України Фото: Сергій Лавров і Кім Чен Ин (росЗМІ)
Автор: Марія Рагуткіна

Північна Корея готова "беззастережно підтримати" всі дії Москви в питанні "врегулювання конфлікту" в Україні.

Про це сказав глава КНДР Кім Чен Ин на зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, передає РБК-Україна з посиланням Reuters.

"Кім Чен Ин підтвердив, що КНДР готова беззастережно підтримувати і заохочувати всі заходи, яких вживає російське керівництво для усунення корінних причин української кризи", - цитує видання північнокорейське агентство KCNA.

Кім зустрівся з Лавровим у місті Вонсан 12 липня. Сторони домовилися про подальшу співпрацю в рамках договору про партнерство, який було підписано у 2024 році.

У цьому документі, зокрема, прописано пункт про "взаємну оборону" між Росією і КНДР.

Підтримка РФ від КНДР

Російський диктатор Володимир Путін підписав Договір про стратегічне партнерство з Кім Чен Ином у червні 2024 року. Після цього обидві країни зміцнили військові зв'язки.

Зокрема, КНДР відправила тисячі своїх військових, які воюють проти України на боці Росії.

Як пишуть ЗМІ, Північна Корея найближчими місяцями планує відправити на війну проти України до 30 тисяч солдатів.

Раніше Лавров на зустрічі з Кім Чен Ином оголосив, що участь північнокорейських військових у боях у Курській області свідчить про "братерські відносини" між Москвою і Пхеньяном.

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КНДР Лавров Війна в Україні
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