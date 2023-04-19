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"Все важче до них дістатися". Верещук розповіла, що в Бахмуті досі перебувають діти

Новость на русском →
Бахмут , Середа 19 квітня 2023 21:35
"Все важче до них дістатися". Верещук розповіла, що в Бахмуті досі перебувають діти Фото: віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук (УНІАН)
Автор: Тетяна Степанова

У Бахмуті Донецької області, де тривають активні бойові дії, досі перебувають діти. Евакуювати їх стає все складніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук в ефірі телемарафону.

"У Бахмуті ще залишаються діти, але все важче і важче до них дістатися. Ви знаєте, що робить ворог. Тому ми робимо все, щоби в наближених селах, які близько до Бахмута, якомога менше було дітей і якомога менше там перебували в зоні активних бойових дій жінок, літніх людей, тих, хто не може собі зарадити", - сказала Верещук.

Вона не уточнила скільки дітей лишилося у Бахмуті, але повідомила, що примусова евакуація триває з 21 населеного пункту Донецької області.

Нагадаємо, раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала цивільних виїжджати з Бахмута через постійні російські обстріли.

Також раніше ми писали, що з 18 квітня мешканців Донецької області будуть безкоштовно евакуйовувати до Житомирської області замість Черкаської.

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