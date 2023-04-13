Мешканців Донецької області будуть евакуйовувати до Житомирського регіону: як записатися

З 18 квітня мешканців Донецької області будуть безкоштовно евакуйовувати до Житомирської області замість Черкаської. Вона здійснюватиметься спеціальним потягом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Краматорську міську раду .

"Відповідно до рішення Урядового Координаційного штабу з 18 квітня 2023 року обов’язкову евакуацію буде перенаправлено з Черкаської до Житомирської області", - йдеться в повідомленні.

Як ходитиме потяг?

Евакуація до Житомирської області здійснюватиметься спеціальним поїздом, 1 раз на 4 дні по парних днях.

Що треба, щоб виїхати?

Необхідно:

• залишити заявку за телефоном:

097 804 20 89;

098 890 33 18;

или 066 28 56 290.

Для евакуації тяжко хворих і осіб з інвалідністю просимо телефонувати за номерами:

(099) 710 48 72;

(099) 311 53 36;

(099) 311 53 14;

096 108 60 48;

096 108 52 24;

• дістатися до місця збору, звідки буде безкоштовний підвіз до

евакуаційного потяга у Покровську;

• оселитися у Житомирській області - це безкоштовно.

Яку допомогу отримають переселенці

• безкоштовне житло у закладах комунальної власності (визначених місцями компактного проживання) Житомирської області;

• щомісячна виплата допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

• гуманітарна допомога;

• психологічна допомога;

• медична допомога тощо.