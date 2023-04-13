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Мешканців Донецької області будуть евакуйовувати до Житомирського регіону: як записатися

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Донбас, Четвер 13 квітня 2023 11:14
Мешканців Донецької області будуть евакуйовувати до Житомирського регіону: як записатися Фото: мешканців Донецької області будуть евакуйовувати до Житомирського регіону з 18 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

З 18 квітня мешканців Донецької області будуть безкоштовно евакуйовувати до Житомирської області замість Черкаської. Вона здійснюватиметься спеціальним потягом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Краматорську міську раду.

"Відповідно до рішення Урядового Координаційного штабу з 18 квітня 2023 року обов’язкову евакуацію буде перенаправлено з Черкаської до Житомирської області", - йдеться в повідомленні.

Як ходитиме потяг?

Евакуація до Житомирської області здійснюватиметься спеціальним поїздом, 1 раз на 4 дні по парних днях.

Що треба, щоб виїхати?

Необхідно:

• залишити заявку за телефоном:

097 804 20 89;

098 890 33 18;

или 066 28 56 290.

Для евакуації тяжко хворих і осіб з інвалідністю просимо телефонувати за номерами:

(099) 710 48 72;

(099) 311 53 36;

(099) 311 53 14;

096 108 60 48;

096 108 52 24;

• дістатися до місця збору, звідки буде безкоштовний підвіз до
евакуаційного потяга у Покровську;
• оселитися у Житомирській області - це безкоштовно.

Яку допомогу отримають переселенці

• безкоштовне житло у закладах комунальної власності (визначених місцями компактного проживання) Житомирської області;
• щомісячна виплата допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;
• гуманітарна допомога;
• психологічна допомога;
• медична допомога тощо.

Як повідомлялось, окрім Бахмута Донецької області, примусову евакуацію дітей можуть запровадити ще у 13 громадах регіону.

Нагадаємо, 1 квітня члени міської комісії із захисту прав дитини у Слов'янську прийняли рішення позбавити обов'язків опікунів, які відмовляться від евакуації дітей.

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евакуація Донецька область
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