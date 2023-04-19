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"Все труднее до них добраться". Верещук рассказала, что в Бахмуте до сих пор находятся дети

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Бахмут, Среда 19 апреля 2023 21:35
"Все труднее до них добраться". Верещук рассказала, что в Бахмуте до сих пор находятся дети Фото: вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (УНИАН)
Автор: Татьяна Степанова

В Бахмуте Донецкой области, где продолжаются активные боевые действия, до сих пор находятся дети. Эвакуировать их становится все труднее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук в эфире телемарафона.

"В Бахмуте еще остаются дети, но все труднее и труднее до них добраться. Вы знаете, что делает враг. Поэтому мы делаем все, чтобы в приближенных к Бахмуту селах как можно меньше было детей и как можно меньше там находились в зоне активных боевых действий женщин, пожилых людей, тех, кто не может себе помочь", - сказала Верещук.

Она не уточнила, сколько детей осталось в Бахмуте, но сообщила, что принудительная эвакуация продолжается из 21 населенного пункта Донецкой области.

Напомним, ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала гражданских выезжать из Бахмута из-за постоянных российских обстрелов.

Также ранее мы писали, что с 18 апреля жителей Донецкой области будут бесплатно эвакуировать в Житомирскую область вместо Черкасской.

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