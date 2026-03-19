"Все інше - казка": Орбан зробив різку заяву щодо підтримки України

Що сказав Орбан

"Позиція Угорщини дуже проста. Ми готові підтримати Україну, коли отримаємо нашу нафту, яка ними заблокована", - заявив угорський прем'єр.

За його словами, до поновлення роботи "Дружби" не буде жодного рішення на користь України.

"Ми чекаємо на нафту. Все інше - просто казка. Тому ми віримо лише фактам. Нафта має надійти до Угорщини", - додав Орбан.

До того часу Угорщина не підтримає жодного проукраїнського рішення.

Нагадаємо, напередодні Орбан вже заявляв, що Угорщина не схвалить виділення Україні 90 мільярдів євро від ЄС, поки не відновиться транзит нафти через "Дружбу".

Зеленський у листі до лідерів ЄС пообіцяв відновити транзит приблизно за півтора місяця.