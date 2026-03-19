UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Все інше - казка": Орбан зробив різку заяву щодо підтримки України

12:36 19.03.2026 Чт
1 хв
Стало відомо, коли Угорщина зніме своє вето
aimg Олена Чупровська
Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)

Угорщина не підтримає жодного рішення на користь України, доки трубопровід "Дружба" не запрацює.

Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив перед засіданням Євроради 19 березня.

Читайте також: Орбан перетнув "червону лінію" ЄС, після виборів його чекає розплата, - Politico

Що сказав Орбан

"Позиція Угорщини дуже проста. Ми готові підтримати Україну, коли отримаємо нашу нафту, яка ними заблокована", - заявив угорський прем'єр.

За його словами, до поновлення роботи "Дружби" не буде жодного рішення на користь України.

"Ми чекаємо на нафту. Все інше - просто казка. Тому ми віримо лише фактам. Нафта має надійти до Угорщини", - додав Орбан.

До того часу Угорщина не підтримає жодного проукраїнського рішення.

Нагадаємо, напередодні Орбан вже заявляв, що Угорщина не схвалить виділення Україні 90 мільярдів євро від ЄС, поки не відновиться транзит нафти через "Дружбу".

Зеленський у листі до лідерів ЄС пообіцяв відновити транзит приблизно за півтора місяця.

18 березня група фахівців від ЄС планувала виїхати на місце пошкодження нафтопроводу в Україні, щоб оцінити обсяг робіт для його відновлення.

Проте в МЗС України заявили, що не отримували жодної інформації про це.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
