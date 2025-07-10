"Все будемо відбивати": Зеленський підтвердив плани Росії запускати 1000 дронів на добу

Росія дійсно планує запускати тисячу ударних безпілотників на добу. План російського диктатора Володимира Путіна - це залякати Україну, зруйнувати її економіку. В Путіна нічого не вийде - все, що запустять росіяни, буде збиватися.
Про це повідомляє РБК-Україна зі посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спілкування з пресою після Конференції з відновлення України 10 липня в Римі.
Зеленський зазначив, що план Росії - залякати українське суспільство. Постійні тривоги, які лунають по 7-10 годин, не дають людям виспатися, змушують спускатися до укриттів. А вранці потрібно йти на роботу - оскільки саме люди створюють економіку України.
"І Путін чітко це розуміє, цими ударами він хоче дестабілізувати наше населення. Перше - ми будемо йому відповідати. Друга історія - у них план на 1000 дронів, 700-1000 дронів на добу. Зараз якщо наші партнери почують повністю все, що я з ними обговорював, ми все будемо відбивати", - заявив президент.
Зеленський нагадав, що Україна розробила та вдало випробувала дрони-перехоплювачі, які збивають "шахеди". Українська "оборонка" може їх масово виробляти. Потрібні тільки гроші.
"Ми зможемо це масово виробляти. (Треба, - ред.) пришвидшити фінансування цих процесів. Важливо, що ключ знайдено, українцями. І американцями", - резюмував президент.
Нещодавно новий командувач Силами безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді попередив, що росіяни незабаром зможуть запускати по тисячі "Шахедів" на добу. Відповідні дані надала українська розвідка.
Повітряні сили ЗСУ зі свого боку вважають, що запуск 1000 дронів за добу росіянам зараз недоступний. Хоча визнають - ворог активно нарощує виробництво дронів.
Тим часом у ніч на 9 липня окупанти випустили по Україні 728 "Шахедів" та "Гербер". А у ніч на 10 липня ворог серед іншого запустив по Україні 397 ударних дронів Shahed та дронів-приманок. Тобто за два дні окупанти запустили по Україні 1125 безпілотників.
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