"Все будемо відбивати": Зеленський підтвердив плани Росії запускати 1000 дронів на добу

Зеленський зазначив, що план Росії - залякати українське суспільство. Постійні тривоги, які лунають по 7-10 годин, не дають людям виспатися, змушують спускатися до укриттів. А вранці потрібно йти на роботу - оскільки саме люди створюють економіку України.

"І Путін чітко це розуміє, цими ударами він хоче дестабілізувати наше населення. Перше - ми будемо йому відповідати. Друга історія - у них план на 1000 дронів, 700-1000 дронів на добу. Зараз якщо наші партнери почують повністю все, що я з ними обговорював, ми все будемо відбивати", - заявив президент.

Зеленський нагадав, що Україна розробила та вдало випробувала дрони-перехоплювачі, які збивають "шахеди". Українська "оборонка" може їх масово виробляти. Потрібні тільки гроші.

"Ми зможемо це масово виробляти. (Треба, - ред.) пришвидшити фінансування цих процесів. Важливо, що ключ знайдено, українцями. І американцями", - резюмував президент.