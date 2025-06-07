РФ може випускати по 1000 дронів за ніч? Що про це кажуть Повітряні сили

Росія збільшує кількість дронів, які випускає по українських містах за одну ніч. Україні потрібно посилити заходи для боротьби з ворожими безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Раніше у мережі та деякі військові експерти припускали, що РФ готується значно посилити атаки на Україну і нібито за один раз буде випускати по тисячі дронів.

"Дійсно, були різні заяви, чи це будуть "Шахеди", чи будуть разом з дронами-імітаторами. Не потрібно дуже лякати населення. Звісно, потрібно готуватися до збільшення (кількості дронів, - ред.), тому що тенденція така є", - прокоментував цю інформацію Ігнат.

За словами представника Повітряних сил ЗСУ, спостерігається тенденція до збільшення виробництва дронів у Росії. Але Ігнат зазначив, що ворог також збільшує застосування дронів-імітаторів, оскільки нарощення виробництва ударних безпілотників - це дорогий процес.

"Тому ворог збільшує також кількісно і саме завдяки дронам-імітаторам, які теж становлять певну небезпеку, але все-таки це не "Шахеди". І говорити про цифри у тисячу можна, звісно, але наразі ми маємо те, що я сказав по цих датах (попередні масовані атаки, - ред.). Ворог до 500 (безпілотників за ніч, - ред.) уже застосовує", - заявив він.

Ігнат додав, що Україна має робити все, щоб протидіяти російським дронам. Йдеться про системи РЕБ, засоби ППО малого радіуса дії та дронова ППО.