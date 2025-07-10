Понад 90% цілей знешкодили. Повітряні сили прозвітували про роботу за ніч

У ніч на 10 липня Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку на Україну, випустивши 415 дронів і ракет. Однак сили ППО знешкодили понад 90% ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Проте все ж було зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях - 33 ударних дрони, а також падіння збитих - на 23 локаціях.

Крім того, 204 дрони та ракети - локаційно втрачені чи подавлені РЕБ. Тобто Загалом було знешкоджено 382 повітряні цілі, що становить 92,05% від загальної кількості випущених ворогом.

За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною збито 178 засобів повітряного нападу противника:

У ніч на 10 липня противник атакував Україну 415-ма засобами повітряного нападу. Основний напрямок удару - столиця України Київ.

Обстріл Києва 10 липня

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни вчергове масовано атакували Україну ракетами та дронами. Основою ціллю ворожого удару, як вже згадувалось, став саме Київ.

Росіяни запустили в напрямку столиці дрони-камікадзе, а також балістичні та крилаті ракети.

Внаслідок ворожої атаки наслідки зафіксовано у шести районах міста. Зокрема, були пошкоджені будинки, фіксувалися пожежі й не тільки. Найбільші пошкодження - у Шевченківському. Також за останніми даними відомо, що у місті постраждали 16 людей, двоє загинули.

Через наслідки обстрілу у Києві перекрито кілька вулиць, також введені обмеження у русі громадського транспорту.

Детальніше про наслідки ворожої атаки на столицю - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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