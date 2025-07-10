Понад 90% цілей знешкодили. Повітряні сили прозвітували про роботу за ніч
У ніч на 10 липня Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку на Україну, випустивши 415 дронів і ракет. Однак сили ППО знешкодили понад 90% ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
У ніч на 10 липня противник атакував Україну 415-ма засобами повітряного нападу. Основний напрямок удару - столиця України Київ.
Серед ворожих цілей зокрема були:
- 397 ударних дронів "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків. З них близько 200 були "Шахеди",
- 8 балістичних ракет Іскандер-М із Брянської області,
- 6 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області,
- 4 зенітні керовані ракети С-300 із Курської області.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною збито 178 засобів повітряного нападу противника:
- 164 ворожі "Шахеди",
- 8 балістичних ракет Іскандер-М,
- 6 крилатих ракет Х-101.
Крім того, 204 дрони та ракети - локаційно втрачені чи подавлені РЕБ. Тобто Загалом було знешкоджено 382 повітряні цілі, що становить 92,05% від загальної кількості випущених ворогом.
Проте все ж було зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях - 33 ударних дрони, а також падіння збитих - на 23 локаціях.
Обстріл Києва 10 липня
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни вчергове масовано атакували Україну ракетами та дронами. Основою ціллю ворожого удару, як вже згадувалось, став саме Київ.
Росіяни запустили в напрямку столиці дрони-камікадзе, а також балістичні та крилаті ракети.
Внаслідок ворожої атаки наслідки зафіксовано у шести районах міста. Зокрема, були пошкоджені будинки, фіксувалися пожежі й не тільки. Найбільші пошкодження - у Шевченківському. Також за останніми даними відомо, що у місті постраждали 16 людей, двоє загинули.
Через наслідки обстрілу у Києві перекрито кілька вулиць, також введені обмеження у русі громадського транспорту.
Детальніше про наслідки ворожої атаки на столицю - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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