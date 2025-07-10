"Все будем отбивать": Зеленский подтвердил планы России запускать 1000 дронов в сутки

Зеленский отметил, что план России - запугать украинское общество. Постоянные тревоги, которые звучат по 7-10 часов, не дают людям выспаться, заставляют спускаться в укрытия. А утром нужно идти на работу - поскольку именно люди создают экономику Украины.

"И Путин четко это понимает, этими ударами он хочет дестабилизировать наше население. Первое - мы будем ему отвечать. Вторая история - у них план на 1000 дронов, 700-1000 дронов в сутки. Сейчас если наши партнеры услышат полностью все, что я с ними обсуждал, мы все будем отбивать", - заявил президент.

Зеленский напомнил, что Украина разработала и удачно испытала дроны-перехватчики, которые сбивают "шахеды". Украинская "оборонка" может их массово производить. Нужны только деньги.

"Мы сможем это массово производить. (Надо, - ред.) ускорить финансирование этих процессов. Важно, что ключ найден, украинцами. И американцами", - резюмировал президент.