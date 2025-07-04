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Буде тисяча "Шахедів" на добу: "Мадяр" дав невтішний прогноз щодо атак РФ

П'ятниця 04 липня 2025 20:06
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Буде тисяча "Шахедів" на добу: "Мадяр" дав невтішний прогноз щодо атак РФ Фото: Роберт "Мадяр" Бровді, командувач СБС (Facebook "Мадяра")
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти в майбутньому зможуть запускати по тисячі "Шахедів" на добу. Така інформація ґрунтується на розвідданих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді у Facebook.

"Під тиском нарощування масового застосування ворогом дешевого, але всюди досяжного "Шахеду", всі варіанти удосконалення котрого ми оперативно не передбачаємо. Буде і 1000 одиниць на добу і більше. Нікого не лякаю. Аналіз розвідданих", - розповів "Мадяр".

Він уточнив, що для протидії таким атакам необхідно буде проводити релокацію виробництв дронів в Україні.

Рекорд із пусків "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 4 липня запустили рекордну кількість дронів-камікадзе "Шахед".

Як розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, загалом у повітряному просторі України вночі було зафіксовано понад 330 "Шахедів". Крім цього росіяни використовували і дрони-імітатори.

При цьому 27 червня видання Le Monde написало, що росіяни збільшили потужності з виробництва "Шахедів". При цьому до складання дронів уже навіть залучають африканок.

Зі свого боку Україна активізувала виробництво дронів-перехоплювачів, щоб збивати "Шахеди".

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