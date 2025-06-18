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"Врятувала собака": у Києві хлопець вижив під час атаки РФ завдяки улюбленцю

Російська ракета знищила цілий під'їзд 9-поверхового будинку в Києві (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Під час масованого удару РФ по Києву 17 червня життя хлопця в Солом'янському районі врятувала собака. Тим часом його будинок було знищено ворожою ракетою.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію бабусі хлопця у Facebook.

Як саме собака врятувала свого господаря

Згідно з інформацією Катерини Лісової, її старший онук мешкав саме в тому 9-поверховому будинку в Солом'янському районі Києва, в який 17 червня 2025 року влучила ворожа ракета.

"Його під'їзду немає: вночі від удару ракети завалився повністю. Для тих, хто не пішов в укриття - чорний день", - розповіла жінка.

Вона додала, що її онука врятувала собака, з якою він вийшов, коли "стало гучно".

"Мій Олексій стояв у під'їзді на першому поверсі. Збирався повертатися у квартиру, та від вибуху десь поруч собачка вирвалася і втекла, тож він побіг за нею", - поділилась бабуся.

За її словами, саме тоді - за якусь мить - відбувся роковий удар.

"Це його й врятувало... Залишився з повідком від собаки - документи, всі речі - під завалами", - додала Лісова.

Песик Річард загубився після ворожого обстрілу (ілюстрація: facebook.com/kateryna.lisova.2025)

Насамкінець варто зауважити, що песик Річард, який врятував життя хлопця, досі не знайшовся.

"На жаль, знайти собачку не вдалось. Можливо, хтось побачить Річарда в тому районі, будь ласка, прихистіть і дайте мені знати - будемо дуже вдячні", - наголосила автор допису.

Фрагмент публікації бабусі хлопчика (скриншот: facebook.com/kateryna.lisova.2025)

Нагадаємо, в ніч з 16 на 17 червня 2025 року війська РФ здійснили масовану атаку на Україну з використанням щонайменше 440 дронів та 32 ракет різних типів.

За словами президента Володимира Зеленського, удар по Києву (із використанням дронів і ракет) - став одним із найбільш страшних.

Спершу повідомлялось про руйнування у 12 точках, однак згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що під вогнем опинилися 27 локацій у різних районах міста (зокрема у Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському).

Найбільше постраждав Солом'янський район. Саме там ворожа ракета влучила в дев'ятиповерховий багатоквартирний будинок, повністю знищивши один із під'їздів.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, вона "зайшла настільки глибоко, що провалила бетонні перекриття в підвал".

Згідно з інформацією Головного управління ДСНС України у місті Києві (станом на 14:25 середи, 18 червня), кількість жертв російського ракетного удару по 9-поверхівці зросла до 23 людей.

Всього по місту Києву внаслідок атаки РФ в ніч на 17 червня загинули 28 людей, 134 постраждали.

Читайте також, що відомо про загиблого в Києві хлопця, за порятунок якого батьки та українці молились вчора цілий день.

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