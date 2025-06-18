"Врятувала собака": у Києві хлопець вижив під час атаки РФ завдяки улюбленцю

Під час масованого удару РФ по Києву 17 червня життя хлопця в Солом'янському районі врятувала собака. Тим часом його будинок було знищено ворожою ракетою.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію бабусі хлопця у Facebook.
Згідно з інформацією Катерини Лісової, її старший онук мешкав саме в тому 9-поверховому будинку в Солом'янському районі Києва, в який 17 червня 2025 року влучила ворожа ракета.
"Його під'їзду немає: вночі від удару ракети завалився повністю. Для тих, хто не пішов в укриття - чорний день", - розповіла жінка.
Вона додала, що її онука врятувала собака, з якою він вийшов, коли "стало гучно".
"Мій Олексій стояв у під'їзді на першому поверсі. Збирався повертатися у квартиру, та від вибуху десь поруч собачка вирвалася і втекла, тож він побіг за нею", - поділилась бабуся.
За її словами, саме тоді - за якусь мить - відбувся роковий удар.
"Це його й врятувало... Залишився з повідком від собаки - документи, всі речі - під завалами", - додала Лісова.
Насамкінець варто зауважити, що песик Річард, який врятував життя хлопця, досі не знайшовся.
"На жаль, знайти собачку не вдалось. Можливо, хтось побачить Річарда в тому районі, будь ласка, прихистіть і дайте мені знати - будемо дуже вдячні", - наголосила автор допису.
Нагадаємо, в ніч з 16 на 17 червня 2025 року війська РФ здійснили масовану атаку на Україну з використанням щонайменше 440 дронів та 32 ракет різних типів.
За словами президента Володимира Зеленського, удар по Києву (із використанням дронів і ракет) - став одним із найбільш страшних.
Спершу повідомлялось про руйнування у 12 точках, однак згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що під вогнем опинилися 27 локацій у різних районах міста (зокрема у Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському).
Найбільше постраждав Солом'янський район. Саме там ворожа ракета влучила в дев'ятиповерховий багатоквартирний будинок, повністю знищивши один із під'їздів.
За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, вона "зайшла настільки глибоко, що провалила бетонні перекриття в підвал".
Згідно з інформацією Головного управління ДСНС України у місті Києві (станом на 14:25 середи, 18 червня), кількість жертв російського ракетного удару по 9-поверхівці зросла до 23 людей.
Всього по місту Києву внаслідок атаки РФ в ніч на 17 червня загинули 28 людей, 134 постраждали.
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