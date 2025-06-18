"Врятувала собака": у Києві хлопець вижив під час атаки РФ завдяки улюбленцю

Як саме собака врятувала свого господаря

Згідно з інформацією Катерини Лісової, її старший онук мешкав саме в тому 9-поверховому будинку в Солом'янському районі Києва, в який 17 червня 2025 року влучила ворожа ракета.

"Його під'їзду немає: вночі від удару ракети завалився повністю. Для тих, хто не пішов в укриття - чорний день", - розповіла жінка.

Вона додала, що її онука врятувала собака, з якою він вийшов, коли "стало гучно".

"Мій Олексій стояв у під'їзді на першому поверсі. Збирався повертатися у квартиру, та від вибуху десь поруч собачка вирвалася і втекла, тож він побіг за нею", - поділилась бабуся.

За її словами, саме тоді - за якусь мить - відбувся роковий удар.

"Це його й врятувало... Залишився з повідком від собаки - документи, всі речі - під завалами", - додала Лісова.

Песик Річард загубився після ворожого обстрілу (ілюстрація: facebook.com/kateryna.lisova.2025)

Насамкінець варто зауважити, що песик Річард, який врятував життя хлопця, досі не знайшовся.

"На жаль, знайти собачку не вдалось. Можливо, хтось побачить Річарда в тому районі, будь ласка, прихистіть і дайте мені знати - будемо дуже вдячні", - наголосила автор допису.

Фрагмент публікації бабусі хлопчика (скриншот: facebook.com/kateryna.lisova.2025)