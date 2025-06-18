"Спасла собака": в Киеве парень выжил во время атаки РФ благодаря любимцу

Как именно собака спасла своего хозяина

Согласно информации Катерины Лисовой, ее старший внук жил именно в том 9-этажном доме в Соломенском районе Киева, в который 17 июня 2025 года попала вражеская ракета.

"Его подъезда нет: ночью от удара ракеты рухнул полностью. Для тех, кто не ушел в укрытие - черный день", - рассказала женщина.

Она добавила, что ее внука спасла собака, с которой он вышел, когда "стало громко".

"Мой Алексей стоял в подъезде на первом этаже. Собирался возвращаться в квартиру, но от взрыва где-то рядом собачка вырвалась и убежала, поэтому он побежал за ней", - поделилась бабушка.

По ее словам, именно тогда - через мгновение - произошел роковой удар.

"Это его и спасло... Остался с поводком от собаки - документы, все вещи - под завалами", - добавила Лисова.

Песик Ричард потерялся после вражеского обстрела (иллюстрация: facebook.com/kateryna.lisova.2025)

В завершение стоит отметить, что песик Ричард, который спас жизнь парня, до сих пор не нашелся.

"К сожалению, найти собачку не удалось. Возможно, кто-то увидит Ричарда в том районе, пожалуйста, приютите и дайте мне знать - будем очень благодарны", - подчеркнула автор поста.

Фрагмент публикации бабушки мальчика (скриншот: facebook.com/kateryna.lisova.2025)