Ціни на продукти пішли на спад: що найбільше подешевшало в Україні за червень

У червні споживчі ціни в Україні трохи знизилися порівняно з травнем, а річна інфляція склала 7,2%. Найбільше впали ціни на яйця та одяг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики .

За даними Держстату, у червні 2026 року споживчі ціни знизилися на 0,1% порівняно із травнем. Водночас у річному вимірі (проти червня 2025 року) вони зросли на 7,2%.

Базова інфляція за місяць склала 0,5%, а в річному вимірі сягнула 8,1%. Загалом за перші пів року (січень-червень 2026 року) інфляція в Україні становила 5,7%.

Що найбільше подешевшало

Продукти та безалкогольні напої за місяць стали дешевшими на 0,8%. Найбільше впали в ціні яйця - вони подешевшали одразу на 27,8%.

Також від 0,6% до 3,7% знизилися ціни на овочі, сало, фрукти, цукор, рис, м'ясо птиці та продукти переробки зернових. Одяг та взуття подешевшали на 2,3%, а пальне і мастила - на 1,6%.

Фото: Держстат

Які товари та послуги подорожчали

З-поміж продуктів зросли в ціні соняшникова олія, риба, макарони та хліб - від 1,0% до 1,7%. Алкоголь і сигарети подорожчали на 1,4% (переважно через зростання цін на тютюнові вироби на 1,8%).

Житлово-комунальні послуги подорожчали на 0,9%. Це сталося здебільшого через суттєве підвищення тарифів на водопостачання (на 15,3%) та каналізацію (на 14,6%).

Вартість транспорту зросла на 0,2%. На це вплинуло подорожчання квитків у поїздах (на 3,4%) та автомобільному пасажирському транспорті (на 1,2%). Послуги лікарень та сфери освіти зросли в ціні на 0,3%.