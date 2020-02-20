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Во время протеста в Новых Санжарах пострадала одна местная жительница

Новости » Общество     20.02.2020 - 23:43
Во время протеста в Новых Санжарах пострадала одна местная жительница
Фото: протесты в Новых Санжарах (РБК-Украина)

Пострадавшую толкнула толпа людей

Во время акций протеста в Новых Санжарах пострадала одна местная жительница. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Клименко, пострадавшую толкнула толпа людей.

"Нам только известно, что плохо стало одной местной жительнице. Она абсолютно живая, просто она упала. А сам толпа людей ее немного толкнула", - заявил Клименко.

Ранее сообщалось, что полиция в Новых Санжарах за день задержала 24 участника акции протеста. Утром задержали 17 человек, вечером задержаны 7 человек.

Как известно, местные жители протестовали из-за размещения эвакуированных из Китая в Новых Санжарах. Во время проезда автобусов возникла стычка силовиков с местными жителями. В ходе нее один из автобусов забросали камнями и разбили окна.

При протестах в Новых Санжарах пострадали девять сотрудников Национальной полиции и один гражданский. Полиция открыла два уголовных производства. В правительстве обещают наказать всех причастных к массовым беспорядкам.

По словам главы МВД Арсена Авакова, вокруг медицинского учреждения "Новые Санжары" на время пребывания там эвакуированных из Уханя будет стоять двойное кольцо охраны.

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