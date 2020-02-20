Медучреждение в Новых Санжарах окружат двойным кольцом охраны, - Аваков

Фото: Новые Санжары (РБК-Украина)

Министр убежден, что стычки не возобновятся

Вокруг медицинского учреждения "Новые Санжары" на время пребывания там эвакуированных из Уханя будет стоять двойное кольцо охраны. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время общения с журналистами в Новых Санжарах, сообщает РБК-Украина.

По его словам, после того, как автобусы с людьми заехали на территорию медучреждения, стычки не возобновятся.

"Я не ожидаю ни на какие столкновения больше. Я думаю, что мы здесь спокойно проведем всю ситуацию, связанную с карантином... После этого (столкновений, - ред.), начиная с сегодняшнего вечера, здесь будет стоять двойное кольцо охраны. Медики сделают свою работу, мы сделаем свою работу. А город пусть возвращается к привычной жизни", - сказал Аваков.

Министр также убежден, что среди эвакуированных нет больных.

"Я думаю, что среди этих людей вообще нет тех, кто заболели. Через 14 дней они поедут домой, а как им жить дальше после того, что они здесь увидели? Мне трудно. Я думаю, как тяжело им", - добавил Аваков.

Напомним, 20 февраля эвакуированы из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение "Новые Санжары" в Полтавской области.

РБК-Украина писало, что местные жители протестовали через размещение еваккуйованих в своем населенном пункте. Во время проезда автобусов возникла стычка силовиков с местными жителями. В ходе нее один из автобусов забросали камнями и разбили окна.

При протестах в Новых Санжарах пострадали девять сотрудников Национальной полиции и один гражданский. Полиция открыла два уголовных производства.