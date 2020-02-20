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Полиция в Новых Санжарах за день задержала 24 участника акции протеста

Новости » Общество     20.02.2020 - 23:11
Полиция в Новых Санжарах за день задержала 24 участника акции протеста
Фото: стычки в Новых Санжарах (РБК-Украина)

Вечером задержали 7 человек

Полиция в Новых Санжарах за день задержала 24 участника акции протеста. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает корреспондент РБК-Украина

По его словам, будет проведено соответствующее расследование действий активных участников протестов.

"Задержан с утра 17 человек, вечером задержаны 7 человек. Расследование будет продолжаться. Действиям каждого гражданина будет дана правовая оценка. Однозначно, никто не имеет права нарушать закон", - заявил Клименко.

РБК-Украина писало, что местные жители протестовали из-за размещения эвакуированных в своем населенном пункте. Во время проезда автобусов произошло столкновение силовиков с местными жителями. В ходе нее один из автобусов забросали камнями и разбили окна.

По результатам экстренного заседания в Новых Санжарах вечером 20 февраля премьер-министр Гонарук заявил, что люди, которые действовали противоправно, били стекла, должны быть привлечены к ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что при протестах в Новых Санжарах пострадали девять сотрудников Национальной полиции и один гражданский. Полиция открыла два уголовных производства.

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