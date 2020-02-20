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Протесты в Новых Санжарах: полиция открыла два уголовных производства

Новости » Общество     20.02.2020 - 21:25
Протесты в Новых Санжарах: полиция открыла два уголовных производства
Фото: протесты в Новых Санжарах (РБК-Украина)

Один человек пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей

Национальная полиция начала два уголовных производства по факту протестов в Новых Санжарах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУ НП в Полтавской области.

Как сообщается, группы агрессивно настроенных людей спровоцировали столкновение, поэтому полиция вынуждена была прекратить групповое нарушение правопорядка.

Во время прибытия колонны автобусов с украинцами, которые прилетели из Китая, агрессивно настроенные граждане начали забрасывать их и полицейских камнями.

Кроме того, один человек пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (Массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники полиции приняли максимальные меры по защите украинцев, которые находились в автобусе, и обеспечили сопровождение людей.

Напомним, в ходе протестов в Новых Санжарах пострадали два человека.

20 февраля эвакуированы из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение "Новые Санжары" в Полтавской области. Автобусы заехали в санаторий. Перед этим состоялась масштабная стычка силовиков с местными жителями. В ход шли бутылки, палки и камни.

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