Під час протесу у Нових Санжарах постраждала одна місцева мешканка

Фото: протести в Нових Санжарах (РБК-Україна)

Постраждалу штовхнув натовп людей

Під час акцій протесту у Нових Санжарах постраждала одна місцева мешканка. Про це заявив голова Нацполіції Ігор Клименко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Клименка, постраждалу штовхнув натовп людей.

"Нам тільки відомо, що погано стало одній місцевій мешканці. Вона абсолютно жива, просто вона впала. А сам натовп людей її трохи штовхнув", - заявив Клименко.

Раніше повідомлялося, що поліція у Нових Санжарах за день затримала 24 учасники акції протесту. Зранку затримали 17 чоловік, ввечері затримано 7 чоловік.

Як відомо, місцеві жителі протестували через розміщення евакуйованих з Китая в Нових Санжарах. Під час проїзду автобусів виникла сутичка силовиків з місцевими жителями. У ході неї один із автобусів закидали камінням і розбили вікна.

При протестах у Нових Санжарах постраждали дев'ять співробітників Національної поліції і один цивільний. Поліція відкрила два кримінальні провадження. В уряді обіцяють покарати всіх причетних до масових заворушень.

За словами глави МВС Арсена Авакова, навколо медичного закладу "Нові Санжари" на час перебування там евакуйованих з Уханю стоятиме подвійне кільце охорони.