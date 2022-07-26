Во время обстрела Одесской области оккупанты попали в частные дома, - ОК "Юг"

Утром 26 февраля российские оккупанты из акватории Черного моря нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате обстрела загорелись частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Украинские военные отмечают, что враг выпустил несколько ракет воздушного базирования.

"В Одесской области есть попадание в частные дома прибрежных сел с последующим возгоранием. На местах работают спасатели", - информируют в ОК "Юг".

Также известно, что, по предварительным данным, к счастью, в результате атаки россиян с воздуха никто не пострадал.