Во время обстрела Одесской области оккупанты попали в частные дома, - ОК "Юг"
Утром 26 февраля российские оккупанты из акватории Черного моря нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате обстрела загорелись частные дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .
Украинские военные отмечают, что враг выпустил несколько ракет воздушного базирования.
"В Одесской области есть попадание в частные дома прибрежных сел с последующим возгоранием. На местах работают спасатели", - информируют в ОК "Юг".
Также известно, что, по предварительным данным, к счастью, в результате атаки россиян с воздуха никто не пострадал.
В свою очередь представитель Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что оккупанты снова стреляют по гражданским объектам и мирным людям. Он надеется, что пожар домов вскоре ликвидируют.
Напомним, утром 23 июля Россия атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами .
Впоследствии в МИД РФ подтвердили, что именно российские "Калибры" атаковали Одессу. Однако там заявили, что если бы уничтожили военный объект.