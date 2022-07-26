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Во время обстрела Одесской области оккупанты попали в частные дома, - ОК "Юг"

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Вторник 26 июля 2022 08:43
Во время обстрела Одесской области оккупанты попали в частные дома, - ОК "Юг" Фото: оккупанты обстреляли Одесскую область (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Утром 26 февраля российские оккупанты из акватории Черного моря нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате обстрела загорелись частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Украинские военные отмечают, что враг выпустил несколько ракет воздушного базирования.

"В Одесской области есть попадание в частные дома прибрежных сел с последующим возгоранием. На местах работают спасатели", - информируют в ОК "Юг".

Также известно, что, по предварительным данным, к счастью, в результате атаки россиян с воздуха никто не пострадал.

В свою очередь представитель Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что оккупанты снова стреляют по гражданским объектам и мирным людям. Он надеется, что пожар домов вскоре ликвидируют.

Напомним, утром 23 июля Россия атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами .

Впоследствии в МИД РФ подтвердили, что именно российские "Калибры" атаковали Одессу. Однако там заявили, что если бы уничтожили военный объект.

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