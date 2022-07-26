Під час обстрілу Одеської області окупанти влучили у приватні будинки, - ОК "Південь"
Вранці 26 лютого російські оккупанти з акваторії Чорного моря нанесли ракетний удар по Одеській області. Внаслідок обстрілу зайнялися приватні будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Оперативне командування "Південь" .
Українські військові зазначають, що ворог випустив кілька ракет повітряного базування.
"В Одеській області є влучання у приватні будинки прибережних сіл з подальшим загоранням. На місцях працюють рятувальники", - інформують у ОК "Південь".
Також відомо, що, за попередніми даними, на щастя, внаслідок атаки росіян з повітря ніхто не постраждав.
В свою чергу речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що оккупанти знову стріляють по цивільних об'єктах і мирних людях. Він сподівається, що пожежу будинків незабаром ліквідують.
Нагадаємо, вранці 23 липня Росія атакувала Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами .
Згодом у МЗС РФ підтвердили, що саме російські "Калібри" атакували Одесу. Однак там заявили, що якби знищили військовий об'єкт.