ua ru
Вт, 26 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Під час обстрілу Одеської області окупанти влучили у приватні будинки, - ОК "Південь"

Новость на русском →
Вівторок 26 липня 2022 08:43
Під час обстрілу Одеської області окупанти влучили у приватні будинки, - ОК "Південь" Фото: Окупанти обстріляли Одеську область (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Вранці 26 лютого російські оккупанти з акваторії Чорного моря нанесли ракетний удар по Одеській області. Внаслідок обстрілу зайнялися приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Українські військові зазначають, що ворог випустив кілька ракет повітряного базування.

"В Одеській області є влучання у приватні будинки прибережних сіл з подальшим загоранням. На місцях працюють рятувальники", - інформують у ОК "Південь".

Також відомо, що, за попередніми даними, на щастя, внаслідок атаки росіян з повітря ніхто не постраждав.

В свою чергу речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що оккупанти знову стріляють по цивільних об'єктах і мирних людях. Він сподівається, що пожежу будинків незабаром ліквідують.

Нагадаємо, вранці 23 липня Росія атакувала Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами .

Згодом у МЗС РФ підтвердили, що саме російські "Калібри" атакували Одесу. Однак там заявили, що якби знищили військовий об'єкт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський змінив командувача ССО
Зеленський змінив командувача ССО
DAILY
Денис Малюська: Росіяни не готові до перемовин. Вони хочуть, щоби ми здалися
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Денис Малюська: Росіяни не готові до перемовин. Вони хочуть, щоби ми здалися