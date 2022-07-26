Під час обстрілу Одеської області окупанти влучили у приватні будинки, - ОК "Південь"

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Українські військові зазначають, що ворог випустив кілька ракет повітряного базування.

"В Одеській області є влучання у приватні будинки прибережних сіл з подальшим загоранням. На місцях працюють рятувальники", - інформують у ОК "Південь".

Також відомо, що, за попередніми даними, на щастя, внаслідок атаки росіян з повітря ніхто не постраждав.