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Вратарь "Александрии" получил дебютный вызов в сборную Украины

Новости » Спорт    27.05.2019 - 15:25
Вратарь "Александрии" получил дебютный вызов в сборную Украины
Фото: Юрий Панькив (fco.com.ua)

Панькив заменит травмированного Бойко

В связи с повреждением вратаря киевского "Динамо" Дениса Бойко главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в состав команды голкипера "Александрии" Юрия Панькива. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Для 34-летнего вратаря это дебютный вызов в главную команду страны. На данный момент в биографии Панькива есть 15 встреч в составе юношеской сборной U-16.

Юрий прибудет в расположение "сине-желтых" 1 июня вместе с другими игроками отечественной Премьер-лиги.

Напомним, Украина в рамках отбора на Евро-2020 будет принимать Сербию и Люксембург на "Арене Львов" 7 и 10 июня соответственно. Ранее Андрей Шевченко довызвал в команду нападающего Артема Беседина.

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