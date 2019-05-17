ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Шевченко объявил заявку сборной Украины на отборочные матчи Евро-2020

Новости » Спорт    17.05.2019 - 20:22
Шевченко объявил заявку сборной Украины на отборочные матчи Евро-2020
Фото: Андрей Шевченко

Всего в списке - 31 футболист

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко огласил список игроков, которые будут готовиться к матчам отбора на Евро-2020 против команд Сербии и Люксембурга. Об сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Всего в списке - 31 футболист. 

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Андрей Лунин (Леганес). 

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Богдан Бутко (все — Шахтер), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все — Динамо), Александр Караваев (Зоря), Василий Кравец (Леганес), Игорь Пластун (Гент), Эдуард Соболь(Яблонец).

Полузащитники: Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все — Динамо), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат(все — Шахтер), Евгений Коноплянка(Шальке), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Руслан Малиновский (Генк), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Роман Безус(Гент), Иван Петряк (Ференцварош), Марьян Швед (Селтик).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент), Артем Кравец (Кайсериспор), Жуниор Мораес(Шахтер).

Сборная Украины начнет подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 25 мая в Харькове.

7 июня сборная Украины сыграет против Люксембрга, а 10-го — против Сербии.

В первом туре отбора на Евро-2020 сборная Украины разошлась миром с Португалией 0:0, а во втором — победила Люксембург 2:1.

Сборная Украины проведет матч отбора Евро-2020 с Литвой в Харькове В сборную Украины вызван защитник из чемпионата Молдовы
Новости Украины Сборная УкраиныСербияЛюксембурготборквалификацияЕвро-2020
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь