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Воротар "Олександрії" отримав дебютний виклик до збірної України

Новини » Спорт    27.05.2019 - 15:25
Воротар "Олександрії" отримав дебютний виклик до збірної України
Фото: Юрій Паньків (fco.com.ua)

Панькив замінить травмованого Бойка

У зв'язку з ушкодженням воротаря київського "Динамо" Дениса Бойка головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав до складу команди голкіпера "Олександрії" Юрія Паньківа. Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу (УАФ).

Для 34-річного воротаря це дебютний виклик до головної команди країни. На даний момент у біографії Паньківа є 15 зустрічей у складі юнацької збірної U-16.

Юрій прибуде до розташування "синьо-жовтих" 1 червня разом з іншими гравцями вітчизняної Прем'єр-ліги. 

Нагадаємо, Україна в рамках відбору на Євро-2020 прийматиме Сербію та Люксембург на "Арені Львів" 7 та 10 червня відповідно. Раніше Андрій Шевченко довикликав у команду нападника Артема Бєсєдіна.

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